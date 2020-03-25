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В Херсонской области подтвердили первый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 21:32
В Херсонской области подтвердили первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина находиться в больнице

В Херсонской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонского областной государственной администрации Юрия Гусева в Facebook.

По его словам, пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Министерства здравоохранения.

При этом он отметил, что семья женщины находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей.

"Именно сейчас, в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все профильные службы работают", - отметил он.

Напомним, мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сегодня у жительницы Конотопского района два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат. Больная находилась в реанимации местной больницы и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что женщина умерла.

Кроме того, в Запорожской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Всего в Запорожской области по состоянию на 25 марта подтвердили пять случаев коронавируса COVID-19.

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