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Число хворих коронавірусом в Україні зросло до 145

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За добу зафіксовано 32 нових випадки

В Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 145 людей станом на вечір четверга 25 березня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зокрема, станом на 22:00 лабораторно підтверджені всі 145 випадків зараження COVID-19. За добу виявлено 32 нові випадки.

Загалом зареєстровано 5 летальних випадків, 1 пацієнт одужав.

У розрізі областей випадки виявлено:

  • Вінницька обл. - 1 протягом доби;
  • Волинська обл. - 2, з них 1 протягом останньої доби;
  • Дніпропетровська обл. - 2;
  • Донецька обл. - 1;
  • Житомирська обл. - 2 (1 летальний);
  • Запорізька обл. - 7, з них 5 протягом доби;
  • Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
  • Київ - 34, з них 3 протягом доби;
  • Київська обл. - 24, з них 2 протягом доби;
  • Луганська обл. - 1 протягом доби;
  • Львівська обл. - 2;
  • Одеська обл. - 4, з них 3 протягом доби;
  • Тернопільська обл. - 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
  • Херсонська обл. - 1 протягом доби;
  • Черкаська обл. - 2, з них 1 протягом доби;
  • Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.

Нагадаємо, в Одесі ввечері 25 березня підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно.

Раніше перший випадок зараження коронавірусом лабораторно підтвердили в Херсонській області. Пацієнтка перебуває в задовільному стані в лікарні під постійним наглядом медиків.

У зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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