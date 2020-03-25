Число хворих коронавірусом в Україні зросло до 145

За добу зафіксовано 32 нових випадки
В Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 145 людей станом на вечір четверга 25 березня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зокрема, станом на 22:00 лабораторно підтверджені всі 145 випадків зараження COVID-19. За добу виявлено 32 нові випадки.
Загалом зареєстровано 5 летальних випадків, 1 пацієнт одужав.
У розрізі областей випадки виявлено:
Нагадаємо, в Одесі ввечері 25 березня підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно.
Раніше перший випадок зараження коронавірусом лабораторно підтвердили в Херсонській області. Пацієнтка перебуває в задовільному стані в лікарні під постійним наглядом медиків.
У зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.