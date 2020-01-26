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В Шанхае зафиксировали первую смерть от коронавируса, всего погибли 54 человека

Новости » Общество     26.01.2020 - 04:34
В Шанхае зафиксировали первую смерть от коронавируса, всего погибли 54 человека
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Количество инфицированных превысило 1,7 тыс. человек

Число погибших в результате коронавируса 2019-nCoV возросло до 54 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что количество инфицированных увеличилось до 1,7 тыс. человек.

"Правительство Китая заявляет, что число погибших от вируса достигло 54 человек, более 300 новых случаев", - говорится в сообщении.

Правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях. По всему миру инфицировано более 1400 человек, большинство из которых находится в Китае.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.

В китайском городе Ухань построят вторую специализированную больницу для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Больницу на 1,3 тыс. мест планируют достроить примерно за 15 дней

РБК-Украина писало, что в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии.

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