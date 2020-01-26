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Число хворих коронавірусом у світі перевищило 2 тис. осіб

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 07:45
Число хворих коронавірусом у світі перевищило 2 тис. осіб
Ілюстративне фото (pxhere com)

Вже зафіксували 56 смертей

За даними, опублікованими в неділю, понад 2000 людей у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що вже 56 осіб померли від цієї хвороби. Всі смерті зафіксовані в Китаї.

Нагадаємо, раніше всі летальні випадки були в місті Ухань, де в кінці грудня 2019 року зафіксували коронавірус, який незабаром поширився на інші частини Китаю.

РБК-Україна писало, що першу смерть від вірусу за межами Уханя зафіксували в Шанхаї.

Також випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії. В основному всі заражені нещодавно відвідували Китай, а більшість з них - Ухань.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли число загиблих в результаті спалаху коронавіруса зросла до 42. Китай також оголосив про подальші транспортні обмеження.

Нагадаємо, голова КНР також заявляв, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються. Влада Китаю оголосила про будівництво двох спеціалізованих лікарень, загальна місткість яких складе близько 2,5 тис. осіб.

У Москві з готелю госпіталізували сім громадян Китаю В Ухані побудують другу лікарню для хворих коронавірусом
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