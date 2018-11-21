Кількість вулиць у Києві без холодної води перевищила 20

Аварійні бригади "Київводоканалу" обіцяють відремонтувати поломки протягом доби
У Києві у середу, 21 листопада, кількість вулиць, де відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 21. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 16:00 21 листопада аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:
У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.
Нагадаємо, у "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих вулицях столиці по кілька годин не буде холодної води. На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада.
Додамо, що у Києві 13 листопада ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.