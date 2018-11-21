Кількість вулиць у Києві без холодної води перевищила 20

Ілюстративне фото (vinvk.com.ua)

Аварійні бригади "Київводоканалу" обіцяють відремонтувати поломки протягом доби

У Києві у середу, 21 листопада, кількість вулиць, де відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 21. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 21 листопада аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

пр-т. Перемоги, 23А;

Залізничне шосе, 47;

бул. Дружби Народів, 14;

вул. Буслівська, 15;

вул. Щекавицька, 2/8, 3/9;

вул. Тампере, 6, 8А, 8Б, 10А;

пр-т. Соборності, 18А, 16А, 16, 18, 12В;

вул. Григорія Чупринки, 5, 6;

пр-т. Миру, 9А, 11;

вул. Голосіївська, 12;

вул. Данила Щербаківського, 49Б, 49В, 49Г;

вул. Маршала Малиновського, 23/27;

вул. Маршала Жукова 45В, 45Б;

пр-т. Лісовий, 17В, 23А;

вул. Мілютенка, 23, 36, 38, 38А;

вул. Академіка Курчатова, 11, 11А.

вул. Шепетівська;

вул. Шевченка з 1 по 42;

вул. Котляревського;

вул. Охтирська з 1 по 9, з 2 по 6;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих вулицях столиці по кілька годин не буде холодної води. На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада.

Додамо, що у Києві 13 листопада ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.