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Кількість вулиць у Києві без холодної води перевищила 20

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 16:09
Кількість вулиць у Києві без холодної води перевищила 20
Ілюстративне фото (vinvk.com.ua)

Аварійні бригади "Київводоканалу" обіцяють відремонтувати поломки протягом доби

У Києві у середу, 21 листопада, кількість вулиць, де  відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 21. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 21 листопада аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами: 

  • пр-т. Перемоги, 23А; 
  • Залізничне шосе, 47; 
  • бул. Дружби Народів, 14;
  • вул. Буслівська, 15; 
  • вул. Щекавицька, 2/8, 3/9; 
  • вул. Тампере, 6, 8А, 8Б, 10А;
  • пр-т. Соборності, 18А, 16А, 16, 18, 12В; 
  • вул. Григорія Чупринки, 5, 6;
  • пр-т. Миру, 9А, 11; 
  • вул. Голосіївська, 12;
  • вул. Данила Щербаківського, 49Б, 49В, 49Г; 
  • вул. Маршала Малиновського, 23/27;
  • вул. Маршала Жукова 45В, 45Б; 
  • пр-т. Лісовий, 17В, 23А; 
  • вул. Мілютенка, 23, 36, 38, 38А; 
  • вул. Академіка Курчатова, 11, 11А.
  • вул. Шепетівська; 
  • вул. Шевченка з 1 по 42; 
  • вул. Котляревського; 
  • вул. Охтирська з 1 по 9, з 2 по 6; 
  • вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба. 

Кількість вулиць у Києві без холодної води перевищила 20

Нагадаємо, у "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих вулицях столиці по кілька годин не буде холодної води. На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада.

Додамо, що у Києві 13 листопада ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.

У Києві відключили воду на 10 вулицях через аварію на мережі водопостачання Частина Вінниці залишилась без води через прориви на мережі
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