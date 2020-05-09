Число случаев коронавируса в мире превысило 4 миллиона

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире сегодня, 9 мая, превысило 4 миллиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис worldometers, который отслеживает распространение болезни.

Так, по состоянию на сегодня инфицирование коронавирусом было подтверждено у 4 057 781 жителей планеты. Больше всего случаев зарегистрировано в США (1 327 420), Испании (262 783), Италии (218 268), Британии (215 260), России (198 676), Франции (176 079) и Германии (170 876).

При этом жертвами заболевания коронавирус стали 277 944 человека. Наибольшее количество смертей в США (78 832), Британии (31 587), Италии (30 395), Испании (26 478) и Франции (26 230). Выздоровел от коронавирусной инфекции уже 1 414 721 житель планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии впервые с начала марта за сутки не обнаружили ни одного случая инфицирования коронавирусом. Число подтвержденных случаев коронавируса в Словакии является наименьшим среди соседних стран.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 9 мая в Украине было лабораторно подтверждено 14 710 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели от заболевания уже 2 909 украинцев. Жертвами болезни стали 376 жителей страны.