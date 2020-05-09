Число випадків коронавірусу у світі перевищило 4 мільйони

Кількість випадків захворювання на коронавірус у світі сьогодні, 9 травня, перевищила 4 мільйони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс worldometers, який відстежує поширення хвороби.

Так, станом на сьогодні інфікування коронавірусом було підтверджено в 4 057 781 жителів планети. Найбільше випадків зареєстровано у США (1 327 420), Іспанії (262 783), Італії (218 268), Британії (215 260), Росії (198 676), Франції (176 079) та Німеччині (170 876).

При цьому жертвами захворювання на коронавірус стали 277 944 особи. Найбільша кількість смертей у США (78 832), Британії (31 587), Італії (30 395), Іспанії (26 478) та Франції (26 230). Одужав від коронавірусної інфекції вже 1 414 721 житель планети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Словаччині вперше з початку березня за добу не виявили жодного випадку інфікування коронавірусом. Число підтверджених випадків коронавірусу у Словаччині є найменшим серед сусідніх країн.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 9 травня в Україні було лабораторно підтверджено 14 710 випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від захворювання вже 2 909 українців. Жертвами хвороби стали 376 жителів країни.