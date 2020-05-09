Коронавирус в Словакии: впервые с начала марта не выявили новых случаев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первого больного в стране обнаружили 6 марта

В Словакии впервые с начала вспышки коронавируса не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования за сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spectator.

По официальным данным, за прошедшие сутки, 8 мая, в Словакии не было зафиксированного ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Первый случай инфицирования в стране был подтвержден 6 марта.

Отмечается, что в целом в Словакии зафиксировано 1455 случаев заражения коронавирусом, что является наименьшим показателем среди соседних стран. Жертвами болезни в Словакии стали 26 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая в Словакии ослабили карантинные ограничения. Со среды в стране заработали магазины, гостиницы, храмы и рестораны. Также были открыты природные лечебные источники и спа-салоны. Однако количество посетителей остается ограниченным.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии зарегистрировано самое низкое количество летальных случаев от коронавируса в Европе. Первую смерть больного коронавирусом Министерство здравоохранения Словакии зарегистрировало 1 апреля.