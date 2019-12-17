Число пострадавших в столкновениях под Радой резко возросло

Число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, право на мирный протест есть у граждан, а полиция намерена защищать это право. Он также отметил, что на мирном протесте должна соблюдаться законность.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей", - заявил он.

Он также добавил, что полиция не применяла силу к протестующим, пока те не начали применять перфораторы на проезжей части для того, чтобы установить палатки.

Напомним, по состоянию на 16:00 в Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Грушевского. Сегодня у стен парламента проходило несколько акций, в частности, против открытия рынка земли.

До этого в полиции сообщили о задержании наиболее активных участников стычек под Радой. Также сообщалось о пострадавших со стороны представителей "Национального корпуса".