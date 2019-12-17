Кількість постраждалих у сутичках під Радою різко зросла

Кількість потерпілих поліцейських в результаті зіткнень під Верховною радою досягло 17 осіб. Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

За словами Шкіряка, право на мирний протест є у громадян, а поліція має намір захищати це право. Він також зазначив, що на мирному протесті має дотримуватися законність.

"На даному етапі у нас 17 потерпілих правоохоронців, двоє з них знаходяться в медичних закладах, і 26 затриманих правопорушників", - заявив він.

Він також додав, що поліція не застосовувала силу до протестувальників, поки ті не почали застосовувати перфоратори на проїжджій частині для того, щоб встановити намети.

Нагадаємо, станом на 16:00 в Києві після акцій протесту в урядовому кварталі відкрили рух транспорту по вулиці Грушевського. Сьогодні біля стін парламенту проходило кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі.

До цього в поліції повідомили про затримання найактивніших учасників сутичок під Радою. Також повідомлялося про постраждалих з боку представників "Національного корпусу".