Число пострадавших от российской агрессии детей увеличилось: новые данные

С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 1066 украинских детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 705 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 372, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

Стало известно, что 8 августа в результате обстрела Авдеевки Донецкой области получил ранения 16-летний парень.

Кроме того, сегодня в результате обстрела Николаева была ранена 13-летняя девочка.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения из Украины в Россию было незаконно вывезено более 448 тысяч детей.