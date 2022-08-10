Войска РФ обстреляли Николаев из "Смерча", есть раненые
Фото: Войска РФ обстреляли Николаев из "Смерча" (Getty Images)
В ночь на среду, 10 августа, российские военные обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека получили ранения, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
По его словам, обстрел произошел около 1:40, в результате которого повреждены жилые дома.
Кроме того, снаряды попали по территории предприятия, складских помещениях и автобазе.
Ким сообщил, что подробная информация уточняется.
Напомним, во время двухдневного комендантского часа правоохранительные органы зарегистрировали 20 производств.
Кроме того, во время затяжного комендантского часа в Николаеве интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города уменьшилась.