Войска РФ обстреляли Николаев из "Смерча", есть раненые

В ночь на среду, 10 августа, российские военные обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.