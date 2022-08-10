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Кількість постраждалих від російської агресії дітей збільшилася: нові дані

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Середа 10 серпня 2022 10:17
Кількість постраждалих від російської агресії дітей збільшилася: нові дані Фото: кількість постраждалих від російської агресії дітей збільшилася (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 1066 українських дітей. З них 361 дитина загинула, ще 705 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Стало відомо, що 8 серпня в результаті обстрілу Авдіївки Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.

Крім того, сьогодні в результаті обстрілу Миколаєва була поранена 13-річна дівчинка.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України в Росію було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.

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