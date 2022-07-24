С начала войны оккупанты депортировали в Россию почти 450 тысяч детей
Фото: с начала войны оккупанты депортировали в Россию почти 450 тысяч детей (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было незаконно вывезено более 2,8 млн человек. Из них 448 тысяч детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Границу РФ пересекли свыше 2,8 млн человек, в том числе 448 тысяч детей. Половина из прибывших беженцев - это граждане "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.
В 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи украинцев, в том числе 11 241 ребенок.
Напомним, ранее Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией.
Кроме того, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма иначе это сделает Конгресс.