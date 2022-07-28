ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Число пострадавших от российской агрессии детей вновь возросло: новые данные

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 10:10
Число пострадавших от российской агрессии детей вновь возросло: новые данные Фото: число раненых детей из-за российской агрессии выросло (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России пострадал более 1051 украинский ребенок. Число жертв достигло 358, а раненых - 693.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram Офиса генерального прокурора.

Так, 27 июля в результате обстрела Николаевского района Николаевской области получили ранения мальчики 14 и 12 лет.

Также в среду из-за минометного обстрела села Прудянка Харьковской области был ранен 12-летний мальчик.

В ОГП отметили, что больше всего от агрессии РФ пострадало несовершеннолетних в:

  • Донецкой области - 363;
  • Харьковской области - 195;
  • Киевской области - 116;
  • Черниговской области - 68;
  • Луганской области - 61;
  • Николаевской области - 57;
  • Херсонской области - 54;
  • Запорожской области-40.

Кроме этого, в результате бомбардировки и обстрелов россиян в Украине повреждены 2197 учебных заведений. Из них 223 разрушены полностью.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения из Украины в Россию было незаконно вывезено более 448 тысяч детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войны Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины