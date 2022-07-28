Число пострадавших от российской агрессии детей вновь возросло: новые данные

С начала полномасштабного вторжения России пострадал более 1051 украинский ребенок. Число жертв достигло 358, а раненых - 693.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram Офиса генерального прокурора.

Так, 27 июля в результате обстрела Николаевского района Николаевской области получили ранения мальчики 14 и 12 лет.

Также в среду из-за минометного обстрела села Прудянка Харьковской области был ранен 12-летний мальчик.

В ОГП отметили, что больше всего от агрессии РФ пострадало несовершеннолетних в:

Донецкой области - 363;

Харьковской области - 195;

Киевской области - 116;

Черниговской области - 68;

Луганской области - 61;

Николаевской области - 57;

Херсонской области - 54;

Запорожской области-40.

Кроме этого, в результате бомбардировки и обстрелов россиян в Украине повреждены 2197 учебных заведений. Из них 223 разрушены полностью.