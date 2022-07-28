Кількість постраждалих від російської агресії дітей знову зросла: нові дані

Від початку повномасштабного вторгнення Росії постраждала понад 1051 українська дитина. Кількість жертв сягнула 358, а поранених - 693.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Офісу генерального прокурора.

Так, 27 липня внаслідок обстрілу Миколаївського району Миколаївської області зазнали поранення хлопчики 14 і 12 років.

Також у середу через мінометний обстріл села Прудянка Харківської області був поранений 12-річний хлопчик.

В ОГП зазначили, що найбільше від агресії РФ постраждало неповнолітніх у:

Донецькій області - 363;

Харківській області - 195;

Київській області - 116;

Чернігівській області - 68;

Луганській області - 61;

Миколаївській області - 57;

Херсонській області - 54;

Запорізькій області - 40.

Окрім цього, у результаті бомбардування та обстрілів росіян в Україні пошкоджено 2197 навчальних закладів. З них 223 зруйновані повністю.