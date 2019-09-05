Число пострадавших в результате отравления в Черкассах выросло

В Черкассах полуфабрикатами отравились 12 человек, из них 5 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что отравились люди, которые употребляли полуфабрикаты приобретенные в продуктовом магазине.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в период с 2 по 4 сентября в Черкасскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс" г. Черкассы. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о 9 пострадавших в результате отравления в Черкассах.

РБК-Украина писало, что во Львовской области были госпитализированы 10 человек в результате отравления во время празднования свадьбы, среди пострадавших 1 ребенок. При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно. Сообщается, что на данный момент проводятся лабораторные исследования продуктов питания.

Также сообщалось, что в конце августа во Львовской области произошло массовое отравление детей. Пострадавшие могли отравиться в туристическом лагере.