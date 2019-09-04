ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черкассах произошло массовое отравление людей

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 15:16
В Черкассах произошло массовое отравление людей
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Госпитализированы 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет

В Черкассах произошло массовое отравление с признаками кишечной инфекции, 9 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр местной Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что в инфекционную больницу госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет, с предварительным диагнозом: острая кишечная инфекция, средняя степень тяжести.

"Потерпевшие употребляли блины с разной начинкой, приобретенные в одном из супермаркетов Черкасс", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы области проводят лабораторные исследования продуктов из супермаркета.

Напомним, во Львовской области было госпитализированы 10 человек в результате отравления во время празднования свадьбы, среди пострадавших 1 ребенок. При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно. Сообщается, что на данный момент проводятся лабораторные исследования продуктов питания.

РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

Также сообщалось, что в конце августа во Львовской области произошло массовое отравление детей. Пострадавшие могли отравиться в развлекательном лагере.

Во Львовской области произошло массовое отравление на свадьбе В одесской больнице остаются 23 человека, отравившиеся шаурмой
Новости Украины пострадавшиеотравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь