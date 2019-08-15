Число пострадавших в аварийной посадке самолета в РФ превысило 70 человек

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в российском Подмосковье выросло до 74 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, среди пострадавших - 19 детей.

"Один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Как сообщало РБК-Украина, в июле в Российской Федерации самолет компании "Северный ветер" ночью не смог вылететь в Ереван из аэропорта Шереметьево (Москва) из-за задымления, в результате эвакуации пострадали восемь пассажиров.

Подчеркнем, в мае в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.