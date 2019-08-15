Число постраждалих в аварійній посадці літака в РФ перевищило 20 осіб

Ілюстративне фото (samolety.org)

Серед постраждалих - 9 дітей

Кількість постраждалих у результаті аварійної посадки літака Airbus A321 в російському Підмосков'ї, який прямував до Криму і у якого при вильоті з підмосковного аеропорту Жуковського через попадання птахів загорівся двигун, зросла до 23 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Серед постраждалих - дев'ять дітей.

"На даний момент постраждали 23 людини, в тому числі дев'ять дітей. Вік дітей - від двох до дев'яти років", - поінформували в екстрених службах.

Постраждалих доставили в лікарні Жуковського і Раменського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ у Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, який прямував до Криму. На борту лайнера знаходилися 234 людини, в тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом до окупованого Росією Сімферополь.

При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, у них потрапили птахи. Один з них загорівся.

Так, спочатку повідомлялося, що при посадці постраждали десять чоловік, у тому числі троє дітей. У них зафіксовані удари і садна.

Нагадаємо, в липні в РФ літак компанії "Північний вітер" вночі не зміг вилетіти до Єревану з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, у результаті евакуації постраждали 8 пасажирів.

Підкреслимо, в травні в російському Шереметьєво під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина з 78, що знаходилися на борту.