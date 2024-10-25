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За порушення мовного закону стали частіше карати: які регіони в "лідерах"

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 13:35
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За порушення мовного закону стали частіше карати: які регіони в "лідерах" Фото: Число порушень мовного закону в Україні зросло (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

З жовтня 2024 року зафіксували 216 порушень української мови. Це в 1,7 разів більше, ніж у 2023 році, коли було складено 128 протоколів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опендатабот.

Попри зменшення кількості звернень громадян, штрафи й попередження застосовуються активніше.

Цього року українці подали 1 808 звернень щодо порушень мовного закону - на 1,7 разів менше, ніж за аналогічний період торік. У середньому надходить 180 звернень на місяць, тоді як у 2023 році ця цифра сягала 300.

Основна частина звернень стосувалася відсутності української версії сайтів - 525 скарг або 29%. Обслуговування російською мовою викликало 288 звернень (16%), а ще 14% скарг пов’язані з рекламою.

За порушення мовного закону стали частіше карати: які регіони в &quot;лідерах&quot;

Київ став лідером за кількістю скарг - 706 випадків. У список регіонів з найбільшою кількістю порушень також увійшли Одеська область (326 звернень), Харківська область (149 звернень) та Дніпропетровська область (148 звернень).

Протоколи за порушення мовного закону стосувалися здебільшого відсутності української версії сайтів (ст. 27 Закону), що становить 42% від загальної кількості. За рік кількість таких порушень зросла у 3 рази.

Секретаріат Уповноваженого вже наклав 64 штрафи за порушення мовного законодавства - це у 3 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Крім того, видано 91 попередження, що також більше, ніж минулорічні 61.

Нагадаємо,що нещодавно в Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського виникла конфліктна ситуація під час лекції. Викладачка вирішила продемонструвати навчальні відео російського походження.

Крім,того мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що перші "мовні інспектори" - волонтери мають розпочати роботу в місті з 28 жовтня.

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