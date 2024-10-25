ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють "мовні інспектори" і що робитимуть

П'ятниця 25 жовтня 2024 11:54
UA EN RU
Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють "мовні інспектори" і що робитимуть "Мовні інспектори" в Івано-Франківську почнуть роботу з 28 жовтня (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Ірина Костенко

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що перші "мовні інспектори" - волонтери - мають розпочати роботу в місті з понеділка, 28 жовтня.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Зміст

Перша зустріч мера з волонтерами

Марцінків розповів, що перші збори мовних волонтерів відбулись у місті у четвер, 24 жовтня. До них долучились близько 40 осіб.

"Це буде складова нашої програми українізації, програми української мови... Для нас дуже важливо, щоб жителі України говорили українською мовою", - зауважив він.

Посадовець розповів, що на збори прийшло дуже багато молоді та осіб середнього віку.

"Я очікував, що це будуть здебільшого люди "золотого", старшого віку. Але (прийшло, - Ред.) дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них десь третина - це внутрішньо переміщені особи. Люди, які переїхали з Херсона, з інших міст", - поділився він.

Мер міста нагадав, що фінансування цієї ініціативи з бюджету - не передбачене.

Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють &quot;мовні інспектори&quot; і що робитимуть

Збори волонтерів (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Що відомо про роботу "мовних інспекторів"

За словами Марцінківа, мовні волонтери працюватимуть виключно у правовому полі (в межах законодавства), співпрацюючи з муніципальною інспекцією. Їхньою основною метою буде не каральна, а просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію української мови серед населення.

"Ми популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період - із залученням письменників і театру", - додав очільник міста.

Водночас за необхідності "мовні інспектори" зможуть звертатися до правоохоронних органів - для розгляду питань, пов'язаних із використанням російської мови (зокрема на етикетках та у побутовому обслуговуванні).

Якщо ж будуть зафіксовані "значні зловживання", передбачені також відповідні "адміністративні реагування".

"Всі мають відчувати, що тут говорять українською!.. Якщо ви ще, незрозуміло з яких причин, не перейшли на українську і спілкуєтесь мовою ворога - начувайтесь! Наші мовні волонтери вже добре знають, що робити", - написав Марцінків у своєму Facebook за результатами зустрічі.

Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють &quot;мовні інспектори&quot; і що робитимуть

Допис Марцінківа (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Як можна стати мовним волонтером

Насамкінець очільник Івано-Франківська запросив усіх охочих долучитися до ініціативи. Для цього необхідно, перш за все, заповнити анкету мовного волонтера.

У ній потрібно вказати, серед іншого, як саме ви готові долучитись до програми українізації:

  • роздавати інформаційні листівки
  • повідомляти про графік курсів української мови та допомагати в їх організації
  • стежити за дотриманням закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та фіксувати порушення
  • перевіряти торгівельні центри та інші заклади у сфері обслуговування на наявність україномовних цінників та інформації про товари, а також обслуговування виключно державною мовою
  • активно долучатися до різних просвітницьких заходів, спрямованих на дотримання ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють &quot;мовні інспектори&quot; і що робитимуть

Мовні волонтери можуть виконувати різні функції (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Нагадаємо, про нову громадську ініціативу - так званих "мовних інспекторів" мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів у вересні поточного року.

Згодом він пояснив, що мовні волонтери будуть не карати за вживання російської мови в місті, а популяризуватимуть українську мову (зокрема мовні курси) серед містян і толерантно закликатимуть розмовляти державною.

Посадовець додав, що все відбуватиметься "в межах законодавства", тому для таких інспекторів будуть проведені відповідні навчання (щоб вони знали, як правильно діяти в межах своїх обов'язків).

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримав таку ініціативу, хоча й зауважив, що використання вислову "мовні інспектори" є не найкращою ідеєю.

Тим часом влада Івано-Франківська наголосила, що не виділятиме коштів з міського бюджету на функціонування мовних волонтерів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Facebook-сторінки Руслана Марцінківа, "Телерадіокомпанія - ВЕЖА" та "Галичина TV".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Волонтери Мовний закон
NEWS
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція