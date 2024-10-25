Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють "мовні інспектори" і що робитимуть
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що перші "мовні інспектори" - волонтери - мають розпочати роботу в місті з понеділка, 28 жовтня.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Зміст
- Перша зустріч мера з волонтерами
- Що відомо про роботу "мовних інспекторів"
- Як можна стати мовним волонтером
Перша зустріч мера з волонтерами
Марцінків розповів, що перші збори мовних волонтерів відбулись у місті у четвер, 24 жовтня. До них долучились близько 40 осіб.
"Це буде складова нашої програми українізації, програми української мови... Для нас дуже важливо, щоб жителі України говорили українською мовою", - зауважив він.
Посадовець розповів, що на збори прийшло дуже багато молоді та осіб середнього віку.
"Я очікував, що це будуть здебільшого люди "золотого", старшого віку. Але (прийшло, - Ред.) дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них десь третина - це внутрішньо переміщені особи. Люди, які переїхали з Херсона, з інших міст", - поділився він.
Мер міста нагадав, що фінансування цієї ініціативи з бюджету - не передбачене.
Збори волонтерів (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Що відомо про роботу "мовних інспекторів"
За словами Марцінківа, мовні волонтери працюватимуть виключно у правовому полі (в межах законодавства), співпрацюючи з муніципальною інспекцією. Їхньою основною метою буде не каральна, а просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію української мови серед населення.
"Ми популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період - із залученням письменників і театру", - додав очільник міста.
Водночас за необхідності "мовні інспектори" зможуть звертатися до правоохоронних органів - для розгляду питань, пов'язаних із використанням російської мови (зокрема на етикетках та у побутовому обслуговуванні).
Якщо ж будуть зафіксовані "значні зловживання", передбачені також відповідні "адміністративні реагування".
"Всі мають відчувати, що тут говорять українською!.. Якщо ви ще, незрозуміло з яких причин, не перейшли на українську і спілкуєтесь мовою ворога - начувайтесь! Наші мовні волонтери вже добре знають, що робити", - написав Марцінків у своєму Facebook за результатами зустрічі.
Допис Марцінківа (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Як можна стати мовним волонтером
Насамкінець очільник Івано-Франківська запросив усіх охочих долучитися до ініціативи. Для цього необхідно, перш за все, заповнити анкету мовного волонтера.
У ній потрібно вказати, серед іншого, як саме ви готові долучитись до програми українізації:
- роздавати інформаційні листівки
- повідомляти про графік курсів української мови та допомагати в їх організації
- стежити за дотриманням закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та фіксувати порушення
- перевіряти торгівельні центри та інші заклади у сфері обслуговування на наявність україномовних цінників та інформації про товари, а також обслуговування виключно державною мовою
- активно долучатися до різних просвітницьких заходів, спрямованих на дотримання ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
Мовні волонтери можуть виконувати різні функції (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Нагадаємо, про нову громадську ініціативу - так званих "мовних інспекторів" мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів у вересні поточного року.
Згодом він пояснив, що мовні волонтери будуть не карати за вживання російської мови в місті, а популяризуватимуть українську мову (зокрема мовні курси) серед містян і толерантно закликатимуть розмовляти державною.
Посадовець додав, що все відбуватиметься "в межах законодавства", тому для таких інспекторів будуть проведені відповідні навчання (щоб вони знали, як правильно діяти в межах своїх обов'язків).
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримав таку ініціативу, хоча й зауважив, що використання вислову "мовні інспектори" є не найкращою ідеєю.
Тим часом влада Івано-Франківська наголосила, що не виділятиме коштів з міського бюджету на функціонування мовних волонтерів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Facebook-сторінки Руслана Марцінківа, "Телерадіокомпанія - ВЕЖА" та "Галичина TV".
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