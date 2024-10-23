У львівському виші розгорівся мовний скандал через російські відео на лекції: деталі

Нещодавно в Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського виникла конфліктна ситуація під час лекції. Це вже було третє заняття, на якому викладачка вирішила продемонструвати навчальні відео, що мають російське походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЛДУФК імені Івана Боберського .

Перед показом вона запитала студентів про їхню думку щодо використання таких матеріалів. Один зі студентів підтримав ініціативу, але більшість висловилася проти, і частина студентів покинула заняття у Zoom на знак протесту.

Студенти, які залишились на лекції, попросили викладачку вимкнути звук відео або озвучити його своїми словами, аргументуючи це тим, що використання російськомовних ресурсів може порушувати Закон про Вищу освіту України. Крім того, вони поставили під сумнів доцільність такого матеріалу в контексті "інноваційних технологій у фізичній терапії".

Відео: Олег Лукренко, який оприлюднив надані студентами відео

У відповідь викладач запропонувала студентам самостійно вимкнути звук, а також висловила думку, що фізичні терапевти можуть працювати як з пацієнтами, так і з клієнтами, тому необхідно "ширше" дивитися на сферу діяльності.

Також після заняття, студенти висловили прохання в майбутньому забезпечити переклад лекційних матеріалів.

"У відповідь Лужна М.Я. запропонувала зробити це самостійно, аргументуючи тим, що англійською студенти мають володіти, адже складають вступні іспити, а інших проблем у перекладі та використанні ресурсів вона не бачить", - написав на сторінці Facebook студент Святослав Яримович.

Це питання могло бути вирішене шляхом звернення до деканату, однак студенти обрали публічний шлях. Реакція університету була швидкою: вже наступного дня ініціативна група студентів зустрілася з ректором, після чого була створена комісія для розгляду ситуації.

Згодом відбулося відкрите засідання кафедри терапії та реабілітації за участі ректорату та представників студентства, де було розглянуто питання порушення Закону про Вищу освіту з боку доцента.

Після обговорення комісія прийняла рішення відсторонити Лужну М.Я. від виконання службових обов’язків на період розслідування.