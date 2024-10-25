ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За нарушение языкового закона стали чаще наказывать: какие регионы в "лидерах"

Украина, Пятница 25 октября 2024 13:35
UA EN RU
За нарушение языкового закона стали чаще наказывать: какие регионы в "лидерах" Фото: Число нарушений языкового закона в Украине выросло (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

С октября 2024 года зафиксировано 216 нарушений украинского языка. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2023 годом, когда было составлено 128 протоколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опендатабот.

Несмотря на сокращение количества обращений граждан, штрафы и предупреждения применяются активнее.

В этом году украинцы подали 1 808 обращений по поводу нарушений языкового закона - в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем поступает 180 обращений в месяц, тогда как в 2023 году этот показатель достигал 300.

Большая часть обращений касалась отсутствия украинской версии сайтов - 525 жалоб, или 29%. Обслуживание на русском языке вызвало 288 обращений (16%), еще 14% жалоб были связаны с рекламой.

За нарушение языкового закона стали чаще наказывать: какие регионы в &quot;лидерах&quot;

Киев стал лидером по числу жалоб - 706 случаев. В список регионов с наибольшим количеством нарушений также вошли Одесская область (326 обращений), Харьковская область (149 обращений) и Днепропетровская область (148 обращений).

Протоколы за нарушения языкового закона в основном касались отсутствия украинской версии сайтов (ст. 27 Закона), что составляет 42% от общего числа. За год количество таких нарушений увеличилось в 3 раза.

Секретариат Уполномоченного уже наложил 64 штрафа за нарушения языкового законодательства - это в 3 раза больше, чем за весь 2023 год. Кроме того, выдано 91 предупреждение, что также превышает прошлогодние 61.

Напомним, что недавно в Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского возникла конфликтная ситуация во время лекции. Преподавательница решила продемонстрировать учебные видео российского происхождения.

Кроме того, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что первые "языковые инспекторы" - волонтеры должны начать работу в городе с 28 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция