Число загиблих через спеку в Японії зросло до 65 людей

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 12:07
Фото: спека в Японії (twitter.com/kmac)
Фото: спека в Японії (twitter.com/kmac)

Більше 22 тисяч людей були госпіталізовані через теплові удари

Щонайменше 65 людей загинули протягом останніх двох тижнів у результаті аномальної спеки в Японії. Про це повідомляє видання BBC, посилаючись на інформацію Метеорологічного управління Японії.

За інформацією рятувальників, більше 22 тисяч громадян госпіталізували через теплові удари. Серед них приблизно половина - люди похилого віку.

У метеорологічному управлінні спеку у країні було визнано стихійним лихом.

"Метеорологічне управління Японії визнало спеку в країні стихійним лихом, адже за останні два тижні загинули щонайменше 65 людей", - підкреслюється у повідомленні.

Так, у Токіо й Кумагаї зафіксували температурні рекорди - стовпчик термометра підіймався вище 40 градусів тепла. Згідно з інформації японських синоптиків, надзвичайна спека у державі ще зберігатиметься.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у результаті аномальної спеки в Японії з 9 липня загинули вже 44 людини, а в суботу, 21 липня, загинули 11 людей.

В Японії аномальна спека, влада країни закликає мешканців не перебувати тривалий час на вулиці при такій температурі.

Так, у місті Кумагая поблизу Токіо позначка термометра 23 липня піднялася до +41,1. У метеослужбі відзначили, що такий температурний показник побив попередній рекорд в 2013 році, коли в країні було зафіксовано +41.

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