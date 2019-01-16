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Число погибших при взрыве в Манбидже возросло до 15

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 15:58
Число погибших при взрыве в Манбидже возросло до 15
Фото: место взрыва (twitter.com SaadAbedine)

Взрыв произошел во время патрулирования американскими военными сирийского города

Количество погибших в результате взрыва в Манбидже (Сирия) возросло до 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Среди погибших есть двое солдат армии США. Также пострадали более 20 человек. Отмечают, что взрыв произошел во время патрулирования американскими военными сирийского города.

Добавим, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле патруля иностранных войск. По сообщению связаного с ИГ информационного ресурса Amaq, ответственность за этот нападение взяло на себя "Исламское государство".

Напомним, 14 января в Кабуле произошел мощный взрыв возле комплекса Green Village, в результате которого пострадали 113 человек и 4 человека погибли. По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва были повреждены несколько жилых домов.

Также ранее в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

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