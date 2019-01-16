Кількість загиблих при вибуху в Манбіджі зросла до 15

Фото: місце вибуху (twitter.com SaadAbedine)

Вибух стався під час патрулювання американськими військовими сирійського міста

Кількість загиблих в результаті вибуху в Манбіджі (Сирія) зросла до 15 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Серед загиблих є двоє солдатів армії США. Також постраждали більше 20 людей. Зазначаться, що вибух стався під час патрулювання американськими військовими сирійського міста.

Додамо, що терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій біля патруля іноземних військ. За повідомленням пов'язаного з ІД інформаційного ресурсу Amaq, відповідальність за цей напад взяла на себе "Ісламська держава".

Нагадаємо, 14 січня у Кабулі стався потужний вибух біля комплексу Green Village, в результаті якого постраждали 113 людей та 4 людини загинули. За даними МВС, бомба знаходилася у вантажівці. В результаті вибуху було пошкоджено декілька житлових будинків.

Також раніше в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. У результаті теракту щонайменше семеро людей загинули і ще 37 отримали поранення.