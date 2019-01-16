В Манбидже произошел мощный взрыв

Фото: место взрыва (twitter.com SaadAbedine)

В результате взрыва погибли двое американских военнослужащих

В городе Манбидж (Сирия) при мощном взрыве погибли минимум 9 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Jazeera.

Сообщается, что в результате взрыва погибли двое американских солдат. Подробности инцидента выясняются.

Фото: место взрыв (twitter.com SaadAbedine)

Напомним, 14 января в Кабуле произошел мощный взрыв возле комплекса Green Village, в результате которого пострадали 113 человек и 4 человека погибли. По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва были повреждены несколько жилых домов.

Также ранее в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

Напомним, в результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. На военном контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца в столице Могадишу и Национального театра около 9:30 утра по местному времени прогремел взрыв. Смертник подорвал взрывчатку в своем автомобиле на пункте пропуска. После этого, когда на место приехали полиция и медики, был взорван еще один автомобиль.