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В СБУ отреагировали на заявление РФ о задержании украинского шпиона

Новости » Политика    16.01.2019 - 15:20
В СБУ отреагировали на заявление РФ о задержании украинского шпиона
Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

В СБУ назвали эти заявления РФ очередным фейком

В Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли заявление России о задержании якобы работавшего в Крыму "агента СБУ". Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, 16 января служба безопасности РФ заявила, что задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины Леонида Коплуна по обвинению в сотрудничестве с СБУ. 

По версии РФ, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Крымом "Каланчак" украинца завербовал сотрудник СБУ. В ФСБ добавили, что "преступное деяние он сделать не успел", поэтому уголовное дело возбуждено не было. Украинца выдворили с территории полуострова и запретили ему на 20 лет въезд к Крыму и РФ.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году выявила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.

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