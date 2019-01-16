В СБУ отреагировали на заявление РФ о задержании украинского шпиона

Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

В СБУ назвали эти заявления РФ очередным фейком

В Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли заявление России о задержании якобы работавшего в Крыму "агента СБУ". Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, 16 января служба безопасности РФ заявила, что задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины Леонида Коплуна по обвинению в сотрудничестве с СБУ.

По версии РФ, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Крымом "Каланчак" украинца завербовал сотрудник СБУ. В ФСБ добавили, что "преступное деяние он сделать не успел", поэтому уголовное дело возбуждено не было. Украинца выдворили с территории полуострова и запретили ему на 20 лет въезд к Крыму и РФ.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году выявила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.