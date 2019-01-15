НБУ повысил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 32,17 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 января установлен на таком уровне:

3217,7763 гривны за 100 евро (4,3016 грн).

При этом курс евро на 15 января составляет 3213,4747 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 января 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 5 копеек до 32,43 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,15 (31,20 - 32,10 - 14 января), продажи 32,10 - 32,65 (32,07 - 32,65 - 14 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,91 (31,85 - 14 января), продажи - 32,43 (32,38 - 14 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 6 копеек до 32,15 грн/евро. Курс покупки составляет 32,12 грн/евро.