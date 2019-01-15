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НБУ повысил курс евро

Новости » Финансы    15.01.2019 - 17:51
НБУ повысил курс евро
Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 32,17 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 января установлен на таком уровне:

3217,7763 гривны за 100 евро (4,3016 грн).

При этом курс евро на 15 января составляет 3213,4747 гривны за 100 евро.

НБУ повысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 января 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 5 копеек до 32,43 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,15 (31,20 - 32,10 - 14 января), продажи 32,10 - 32,65 (32,07 - 32,65 - 14 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,91 (31,85 - 14 января), продажи - 32,43 (32,38 - 14 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 6 копеек до 32,15 грн/евро. Курс покупки составляет 32,12 грн/евро.

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