Число погибших турецких солдат в Сирии возросло до 29

Число погибших турецких солдат от авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе, увеличилось до 29. Об этом передает агенство Anadolu.

Также известно, что 36 человек получили ранения. Они сейчас находятся в больницах под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что вследствие авиаудара погибли 22 солдата армии Турции. Вскоре глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после авиаудара провел консультацию по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Никакой побробной информации о теме разговора не разглашается. По данным турецких СМИ, глава НАТО осудил нападение режима Асада в Идлибе и его поддержку со стороны России. Также Столтенберг призвал к прекращению огня.

Напомним, утром 27 февраля турецкие СМИ сообщили о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 - получили ранения.

Турция 20 февраля начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.