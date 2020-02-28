Число загиблих турецьких солдатів в Сирії зросло до 29

Число загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада у сирійському Ідлібі, збільшилася до 29. Про це повідомляє агенство Anadolu.

Також відомо, що 36 людей отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару загинули 22 солдата армії Туреччини. Незабаром глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після авіаудару провів консультацію по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Жодної детальної інформації про тему розмови не розголошується. За даними турецьких ЗМІ, глава НАТО засудив напад режиму Асада в Ідлібі та його підтримку з боку Росії. Також Столтенберг закликав до припинення вогню.

Нагадаємо, вранці 27 лютого турецькі ЗМІ повідомили про загибелі військовослужбовців Збройних сил Туреччини на півночі Сирії. Повідомлялося, що в результаті авіаудару по Ідлібу загинули двоє турецьких військових, ще 2 отримали поранення.

Туреччина 20 лютого розпочала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак сирійський президент заявив, що його військові в Сирії не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.