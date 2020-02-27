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В Сирии в результате воздушной атаки погибли двое турецких военных

Новости » Общество     27.02.2020 - 04:21
В Сирии в результате воздушной атаки погибли двое турецких военных
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Ответным ударом нейтрализовали 114 солдат

В результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли двое военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Кроме того, еще двое турецких военных получили ранения. Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, ответным ударом ВС Турции нейтрализовали 114 солдат режима.

По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожены зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит сохранять военное присутствие на севере Сирии.

Как писало РБК-Украина, 20 февраля турецкие военные начали очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако Асад не планирует прекращать наступление на сирийскую провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.

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