Число жертв пожара в Японии превысило 30

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в Киото (Япония) погибли 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По информации NHK, в результате поджога 41-летним мужчиной студии аниме во время пожара в трехэтажном здании погибли 33 человека.

"Мы пытаемся вывести нескольких жертв, которые оказались в ловушке в трехэтажном доме, включая тех, кто не может передвигаться самостоятельно", - сообщали спасатели.

По предварительной информации, здание, в котором расположена студия, подожгли около 10:35. Преступником оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу (он получил ожоги). По словам очевидцев, во время инцидента мужчина кричал "Умри!". На месте происшествия полицейские нашли холодное оружие.

РБК-Украина сообщало, что из-за пожара в Японии еще 38 человек пострадали, десять из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в полиции установили, что в помещение аниме-студии в Киото ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего возникло возгорание. Из-за пожара произошла серия взрывов. Спасательные операции еще продолжаются.