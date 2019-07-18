Число жертв пожежі в Японії перевищило 30

У результаті підпалу аніме-студії Kyoto Animation Co в Кіото (Японія) загинули 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За інформацією NHK, унаслідок підпалу 41-річним чоловіком студії аніме під час пожежі в триповерховій будівлі загинули 33 людини.

"Ми намагаємося вивести кількох жертв, які опинилися в пастці в триповерховому будинку, включно з тими, хто не може пересуватися самостійно", - повідомляли рятівники.

За попередньою інформацією, будівля, в якій розташована студія, підпалили близько 10:35. Злочинцем виявився 41-річний чоловік, його затримали і доставили в лікарню (він отримав опіки). За словами очевидців, під час інциденту чоловік кричав "Помри!". На місці події поліцейські знайшли холодну зброю.

РБК-Україна повідомляло, що ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що у поліції встановили, що у приміщення аніме-студії в Кіото увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння. Через пожежу сталась серія вибухів. Рятувальні операції ще тривають.