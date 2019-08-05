Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Число погибших в результате стрельбы в Техасе в торговом центре в Эль-Пасо возросло до 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KFOX14.

По словам сотрудников правоохранительных органов, еще двое человек скончались от травм полученных во время стрельбы.

Позже эту информацию подтвердил генеральный директор медицинского центра Del Sol Дэвид Шимп, куда госпитализировали пострадавших.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.

Позже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о трехдневном трауре за погибшими в результате двух массовых расстрелов в штатах Огайо и Техас. По словам главы государства, в Вашингтоне приспустят флаги на всех федеральных зданиях. Первым это уже сделал Белый дом.