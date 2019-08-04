В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 10 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/i_p_a_1)

Еще 30 человек получили ранения

В результате стрельбы в Техасе в торговом центре в Эль-Пасо погибли как минимум 10 человек и еще 30 получили ранения. Об этом сообщает KFOX14.

По данным СМИ, один из полицейских на месте происшествия заявил о 18 жертвах. Однако официально полиция еще не подтвердила эти данные. Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда заявляла о нескольких погибших, не уточняя точное число жертв.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.



Ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки в штате Миссисипи в городе Саутхевен мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего двое людей погибли, еще двое получили ранения.