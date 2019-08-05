Число загиблих при стрільбі в Техасі зросла

Число загиблих в результаті стрілянини в Техасі в торговому центрі в Ель-Пасо зросла до 22 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KFOX14.

За словами співробітників правоохоронних органів, ще двоє людей померли від травм, отриманих під час стрільби.

Пізніше цю інформацію підтвердив генеральний директор медичного центру Del Sol Девід Шимп, куди госпіталізовано постраждалих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу.

Крім того, в результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ять осіб.

Пізніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про триденне жалобі за загиблими в результаті двох масових розстрілів у штатах Огайо і Техас. За словами глави держави, у Вашингтоні приспустять прапори на всіх федеральних будівлях. Першим це вже зробив Білий дім.