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В "ЛНР" произошел взрыв на шахте, есть погибшие

Новости » Происшествия    25.04.2019 - 23:52
В "ЛНР" произошел взрыв на шахте, есть погибшие
Иллюстративное фото (Pixabey)

Погибли по меньшей мере четыре человека

На оккупированной территории Луганской области 25 апреля произошел взрыв на шахте "Схидкарбон" в населенном пункте Юрьевка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По предварительным данным, утром произошел взрыв метана, вследствие чего погибли по меньшей мере 4 человека.

Такую информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, авария произошла около 11 утра 25 апреля.

При этом взрывы на шахте по состоянию на 23 час продолжаются - выделяется газ метан с вырубок.

Он также добавил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем, "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям в России - из Ростовской области, что более чем за 200 километров.

Ранее сообщалось, что в поселке Северный под Торецьком эвакуировали горняков после короткого замыкания на шахте.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток, по состоянию на 18:00, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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