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Число загиблих на шахті в "ЛНР" досягло 13

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 08:39
Число загиблих на шахті в "ЛНР" досягло 13
Фото: шахта "Східкарбон" (lug-info.com)

На місці вибуху на шахті в "ЛНР" тривають рятувальні роботи

В результаті вибуху на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області загинули не менше 13 гірників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що станом на ранок 27 квітня рятувальники підняли на поверхню тіла 13 шахтарів. Також повідомляється, що доля ще чотирьох гірників залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів України мають намір призначити виплати сім'ям загиблих у цій аварії шахтарів. За словами заступника міністра з питань окупованих територій Георгія Туки, українська влада підготує заходи для підтримки дітей з сімей загиблих, а також виплати і компенсації.

25 квітня біля окупованої Юр'ївки Луганської області прогримів вибух на шахті "Східкарбон". В результаті вибуху метану під землею стався обвал породи, який заблокував 17 осіб. Для розбору завалу і пошуку шахтарів окупаційна влада залучила гірничорятувальні загони з Російської Федерації.

Зазначимо, шахта зупиняла роботу в 2014 році у зв'язку з активними бойовими діями, однак була знову запущена з січня 2918 року.

 

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