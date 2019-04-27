Возросло количество погибших на шахте в "ЛНР"

Иллюстративное фото (Pixabey)

Под завалами остаются 11 человек

В результате взрыва на шахте "Схидкарбон" в пгт Юрьевка на оккупированной территории Луганской области погибло 6 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В пятницу, 26 апреля, спасатели нашли тело шестого погибшего шахтера, под завалами остаются 11 человек.

"На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а всего нашли шесть тел. Сейчас ведутся горноспасательные работы", - рассказал Лисянский.

Он также добавил, что на шахте взорвался газ метан.

"Он (метан, - ред.) привел к выбросу угля и породы, горняков заблокировало... Была нарушена техника безопасности - не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана", - сообщил представитель омбудсмена.

По информации Лисянского, до эпицентра взрыва спасатели еще не добрались.

Напомним, на оккупированной территории Луганской области 25 апреля произошел взрыв на шахте "Схидкарбон" в населенном пункте Юрьевка, вначале сообщалось о четырех погибших.