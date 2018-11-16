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Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 65

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 16:17
Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 65
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

По последним данным, пожары локализованы на 40%

Число погибших в результате лестных пожаров в Калифорнии (США) возросло до 65 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Местные власти сообщают, что 631 человек считается пропавшим без вести. Шериф округа Бьютт Кори Хонеа заявил, что возгорание распространилось на площади 3,2 тыс. га. По последним данным, пожары локализованы на 40%.

Ранее РБК-Украина сообщало о 59 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии.

Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на просьбу губернатора Калифорнии о помощи в борьбе с лесными пожарами. Он распорядиляся оказать федеральную помощь штату. Накануне губернатор штата Джерри Браун обратился к Трампу с письмом о помощи.

По последним данным, от огня пострадали почти 7,6 тысячи зданий. Местные власти предполагают, что на тушение огня может понадобиться три недели. Со стихией борются более 3,5 тысячи спасателей.

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг, 8 ноября, и сразу охватили несколько десятков тысяч гектаров. Нынешние пожары уже назвали самыми разрушительными в истории штата.

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