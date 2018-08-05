Пожары в Калифорнии: Трамп распорядился оказать федеральную помощь штату

Вследствие пожаров в Калифорнии погибли 7 человек

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отреагировал на просьбу губернатора Калифорнии о помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщили в Белом доме, передает DW.

Отмечается, что Трамп распорядиляся оказать федеральную помощь штату. Также президент США объявил в Калифорнии чрезвычайное положение. Накануне губернатор штата Джерри Браун обратился к Трампу с письмом о помощи.

"Возможностей властей Калифорнии и руководства пострадавших округов недостаточно для эффективной борьбы с пожарами", - написал губернатор.

Лесные пожары в Калифорнии бушуют в штате несколько недель. Они уже привели к гибели 7 человек.

Напомним, 30 июля РБК-Украина сообщало, что в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 6 человек. Спасатели обнаружили тело человека, который не успел эвакуироваться, несмотря на предупреждения. Также по словам шерифа округа, в его управление поступили сообщения о как минимум семи пропавших без вести.

Вместе с тем известно, что в общей сложности таковыми числятся не менее 17 человек.