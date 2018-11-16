ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кількість загиблих в результаті пожеж в Каліфорнії зросла до 65

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 16:17
Кількість загиблих в результаті пожеж в Каліфорнії зросла до 65
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

За останніми даними, пожежі локалізовані на 40%

Кількість загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) зросла до 65 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Місцева влада повідомляє, що 631 людина вважається зниклою без вісті. Шериф округу Бьютт Кору Хонеа заявив, що пожежі розповсюдилася на площі 3,2 тис. га. За останніми даними, пожежі локалізовані на 40%.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 59 загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії.

Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на прохання губернатора Каліфорнії про допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. Він распорядиляся надати штату федеральну допомогу. Напередодні губернатор штату Джеррі Браун звернувся до Трампу з листом про допомогу.

За останніми даними, від вогню постраждали майже 7,6 тисячі будівель. Місцева влада припускає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. Зі стихією борються понад 3,5 тисячі рятувальників.

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату.

В Індії в результаті циклону "Гаджа" загинули щонайменше 11 людей Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 50
Новини України КалифорнияпожежаЖертвы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся