Кількість загиблих в результаті пожеж в Каліфорнії зросла до 65

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

За останніми даними, пожежі локалізовані на 40%

Кількість загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) зросла до 65 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Місцева влада повідомляє, що 631 людина вважається зниклою без вісті. Шериф округу Бьютт Кору Хонеа заявив, що пожежі розповсюдилася на площі 3,2 тис. га. За останніми даними, пожежі локалізовані на 40%.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 59 загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії.

Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на прохання губернатора Каліфорнії про допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. Він распорядиляся надати штату федеральну допомогу. Напередодні губернатор штату Джеррі Браун звернувся до Трампу з листом про допомогу.

За останніми даними, від вогню постраждали майже 7,6 тисячі будівель. Місцева влада припускає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. Зі стихією борються понад 3,5 тисячі рятувальників.

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату.