Количество погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 59

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Пропавшими без вести числятся 130 человек

Количество жертв лесных пожаров в штате Калифорния возросло до 59 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.



Сообщается, что в северной части штата Калифорния, где распространился пожар под названием Camp Fire, жертвами стали 56 человек. В южной части штата из-за пожара Woolsey Fire погибли еще три человека.

Отметим, что 130 человек числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожили или повредил более 10 тыс. зданий, выжжены свыше около 56 га земли.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 50 человек. Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя быстро распространялось из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.

По последним данным, от огня пострадали почти 7,6 тысячи зданий. Местные власти предполагают, что на тушение огня может понадобиться три недели. Со стихией борются более 3,5 тысячи спасателей.