ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Количество погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 59

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 08:07
Количество погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 59
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Пропавшими без вести числятся 130 человек

Количество жертв лесных пожаров в штате Калифорния возросло до 59 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Сообщается, что  в северной части штата Калифорния, где распространился пожар под названием Camp Fire, жертвами стали 56 человек. В южной части штата из-за пожара Woolsey Fire погибли еще три человека.

Отметим, что 130 человек числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожили или повредил более 10 тыс. зданий, выжжены свыше около 56 га земли. 

Напомним, 14 ноября сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 50 человек. Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя быстро распространялось из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.

По последним данным, от огня пострадали почти 7,6 тысячи зданий. Местные власти предполагают, что на тушение огня может понадобиться три недели. Со стихией борются более 3,5 тысячи спасателей.

Макрон: Франция - не вассал США и не должна зависеть от них США призвали Мьянму помиловать журналистов Reuters
Новости Украины Соединенные Штаты Америкипожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь