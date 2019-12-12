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Кількість загиблих в результаті пожежі в Одесі знову зросла

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 08:10
Кількість загиблих в результаті пожежі в Одесі знову зросла
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Рятувальники під завалами знайшли тіла 14 людей, ще двоє померли в лікарні

Кількість загиблих в результаті пожежі в Одесі зросла до 16. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники під завалами знайшли тіла 14 людей, ще двоє померли в лікарні. Тіла 9 осіб не ідентифіковано.

"До ліквідації наслідків пожежі залучено 222 чоловіка та 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси відпустив директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любов Кочергу під домашній арешт.

РБК-Україна писало, що вчора завершили демонтаж аварійної стіни згорілого коледжу.

Відзначимо, пожежа в одеському коледжі сталась 4 грудня. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації. Поліція розглядала версії підпалу і несправної проводки.

Глава Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в навчальному закладі статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації.

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