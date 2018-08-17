В Италии открыли производство в отношении компании, обслуживающей мост в Генуе

В правительстве Италии начали расследование после обвала в Генуе

В правительстве Италии начали расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди возле Генуи. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Министерство инфраструктуры и транспорта Италии дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста.

Вместе с тем, в компании Autostrade заявили, что проводили регулярные и тщательные проверки. После угроз правительства о расследовании, акции компании упали на 25 %.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиция Италии подтвердили информацию о 38 погибших в результате обвала автомобильного моста в Генуе.

Обвал моста произошел 14 августа 2018 года в итальянской Генуе. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны.

Главный прокурор итальянского города Франческо Коцци заявлял, что вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор.

В свою очередь министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.