Число загиблих в результаті обвалу мосту в Італії зросло до 42 осіб

Рятувальники виявили тіло ще однієї зниклої жертви

Число загиблих в результаті обвалу мосту в Італії, який стався 14 серпня в Генуї, зросло до 42 осіб. Про це повідомляє RaiNews24.

Як наголошується, число загиблих продовжує зростати. Так, крім сім'ї з трьох осіб (батько, мати та 9-річна дитина), яку рятувальники виявили в ніч на 18 серпня в автомобілі під завалами мосту, сьогодні виявили ще одну жертву.

"Виявлено тіло ще однієї зниклої жертви. Число загиблих, неофіційне, збільшилося до 42", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді Італії почали розслідування щодо компанії Autostrade per l'Italia, обслуговуючої міст Моранді біля Генуї. Головний прокурор італійського міста Франческо Коцці заявляв, що ймовірною причиною обвалення моста в італійській Генуї міг стати людський чинник.

Крім того, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з посиланням на префектуру міста Генуя повідомляв, що серед загиблих в результаті обвалу моста в Італії громадян України немає.