Число загиблих в результаті обвалу мосту в Італії зросло до 42 осіб

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 15:15
Фото: обвал мосту в Генуї (twitter.com/poliziadistato)
Фото: обвал мосту в Генуї (twitter.com/poliziadistato)

Рятувальники виявили тіло ще однієї зниклої жертви

Число загиблих в результаті обвалу мосту в Італії, який стався 14 серпня в Генуї, зросло до 42 осіб. Про це повідомляє RaiNews24.

Як наголошується, число загиблих продовжує зростати. Так, крім сім'ї з трьох осіб (батько, мати та 9-річна дитина), яку рятувальники виявили в ніч на 18 серпня в автомобілі під завалами мосту, сьогодні виявили ще одну жертву.

"Виявлено тіло ще однієї зниклої жертви. Число загиблих, неофіційне, збільшилося до 42", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді Італії почали розслідування щодо компанії Autostrade per l'Italia, обслуговуючої міст Моранді біля Генуї. Головний прокурор італійського міста Франческо Коцці заявляв, що ймовірною причиною обвалення моста в італійській Генуї міг стати людський чинник.

Крім того, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з посиланням на префектуру міста Генуя повідомляв, що серед загиблих в результаті обвалу моста в Італії громадян України немає.

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Теги:  Італія,  мост,  обвал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС