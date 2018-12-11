ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число погибших в результате мощных снегопадов в США увеличилось до трех

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 09:22
Число погибших в результате мощных снегопадов в США увеличилось до трех
Фото: снежный шторм в США (AP)

Все смертельные случаи зафиксированы в штате Северная Каролина

В США из-за снежного шторма, который бушует там несколько дней, погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, губернатор штата Северная Каролина заявил, что все летальные случаи были связанные со штормом.

Сообщается, что один человек погиб из-за остановки сердца на пути в убежище, смертельно больная женщина погибла, когда ее кислородное устройство прекратило работать из-за перебоев с электроснабжением, а водитель погиб после того, как дерево упало на его автомобиль.

Больше всего пострадали от снегопадов жители штата Северная и Южная Каролина, Вирджиния. Несколько месяцев назад там бушевал ураган Флоренция.

Напомним, на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря, начался мощный снежный шторм. Тогда погиб один человек - водитель, на машину которого упало дерево.

Кроме того, снежная буря оставила без электроснабжения более 380 тыс. домов в штатах Каролина, Теннеси и Вирджиния.

Также из-за снежного шторма свыше 1,1 тыс. рейсов были отменены в международном аэропорту Шарлотт Дуглас и еще более 200 рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о втором - "желтом" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +6
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиснегГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь