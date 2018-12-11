Число погибших в результате мощных снегопадов в США увеличилось до трех

Фото: снежный шторм в США (AP)

Все смертельные случаи зафиксированы в штате Северная Каролина

В США из-за снежного шторма, который бушует там несколько дней, погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, губернатор штата Северная Каролина заявил, что все летальные случаи были связанные со штормом.

Сообщается, что один человек погиб из-за остановки сердца на пути в убежище, смертельно больная женщина погибла, когда ее кислородное устройство прекратило работать из-за перебоев с электроснабжением, а водитель погиб после того, как дерево упало на его автомобиль.

Больше всего пострадали от снегопадов жители штата Северная и Южная Каролина, Вирджиния. Несколько месяцев назад там бушевал ураган Флоренция.

Напомним, на юго-востоке США в воскресенье, 9 декабря, начался мощный снежный шторм. Тогда погиб один человек - водитель, на машину которого упало дерево.

Кроме того, снежная буря оставила без электроснабжения более 380 тыс. домов в штатах Каролина, Теннеси и Вирджиния.

Также из-за снежного шторма свыше 1,1 тыс. рейсов были отменены в международном аэропорту Шарлотт Дуглас и еще более 200 рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о втором - "желтом" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях.